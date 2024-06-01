المنسقة الخاصة للأمم المتحدة الجديدة وصلت الى لبنان

وصلت اليوم الى بيروت، المعينة حديثا في منصب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، وذلك لتولي مهام منصبها الجديد. وستشغل منصب رئيسة بعثة مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان (UNSCOL).



وفور وصولها، أعربت المنسقة الخاصة الجديدة عن تشرفها بمواصلة تمثيل الأمم المتحدة عبر تولّيها منصبها في بيروت. وقالت: "في سبيل خدمة السلام والأمن والاستقرار في لبنان والمنطقة خلال هذه الفترة الحرجة، أتطلع إلى التعاون الوثيق مع السلطات اللبنانية وجميع الشركاء في لبنان والمجتمع الدولي لتعزيز تنفيذ القرار 1701 (2006)."



وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد أعلن عن تعيين هينيس-بلاسخارت، الهولندية الجنسية، في 20 أيار، وذلك بعد أن شغلت منصب الممثلة الخاصّة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) لسنوات عدة (2018-2024).



وبحسب بيان، تتمتع هينيس-بلاسخارت بخبرة تزيد على 25 عاماً في مجالات الدبلوماسية والأمن الدولي وشؤون الشرق الأوسط، فقبل انضمامها للأمم المتحدة، شغلت منصب وزيرة الدفاع في هولندا (2012-2017). كما كانت عضوا في مجلس النواب الهولندي (2010-2012) والبرلمان الأوروبي (2004-2010). بالإضافة الى ذلك عملت هينيس-بلاسخارت لدى المفوضية الأوروبية في بلجيكا ولاتفيا، وكذلك في مدينة أمستردام وفي القطاع الخاص.