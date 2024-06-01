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سيزار معلوف: سيارة تابعة لنا تعرّضت لإطلاق نار في تعلبايا

أخبار لبنان
2024-06-01 | 09:24
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سيزار معلوف: سيارة تابعة لنا تعرّضت لإطلاق نار في تعلبايا
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سيزار معلوف: سيارة تابعة لنا تعرّضت لإطلاق نار في تعلبايا

أعلن النائب السابق سيزار معلوف، أن "سيارة تابعة لنا تعرّضت إلى إطلاق نار، مصدره إحدى السيارات المارة في بلدة تعلبايا، بسبب التباين بين سائقين حول أفضلية المرور، وتجري معالجة الأمر عبر الاجهزة المختصة، وفق القانون".

وقال في تصريح: "حرصًا منّا، على حُسن وعمق علاقتنا مع أهلنا في تعلبايا، نؤكد ألا مشكلة حصلت بيننا وبين أحد من أهالي تعلبايا الكرام. كما أننا نتبادل وأهلنا في تعلبايا، كل الاحترام والود والوفاء، ونحافظ على العلاقات التاريخية الثابتة معهم التي لا تهتز أبداً، ونعتبر أنفسنا واياهم في صف وطني واحد".

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سيزار معلوف

إطلاق نار

تعلبايا

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