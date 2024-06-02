الراعي يتوجه لـ "المؤمنين السياسيين": لو عدتم الى الروح القدس لانتخبتم رئيسًا للجمهوريّة

تمنّى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي لو أنّ المؤمنين السياسيّين يشعرون بموهبة الروح القدس، وبقيمتها في حياتهم، ويفتحوا أذهانهم وعقولهم لقبوله، ولقراءة علامات الأزمنة في حياتهم على ضوئه.



وقال الراعي في خلال ترأسه قداس الأحد وعيد سيدة الزروع على نية المزارعين والقطاع الزراعي، في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي: "كيف يستطيع أي سياسيّ القيام بوظيفته الخطيرة من دون العودة إلى الروح القدس؟ لو فعلوا ذلك لكانوا انتخبوا رئيسًا للجمهوريّة، وقبل نهاية خدمة الرئيس العماد ميشال عون وفقًا للدستور (المادّة 73)، ولكانوا اختاروا منذ ذاك الحين رئيسًا يغيّير ويخلق بيئة وطنيّة جديدة نظيفة، وسلوكًا أخلاقيًّا، والتزامًا بالثوابت التاريخيّة".



ودعا الدولة لدعم القطاع الزراعي وجعله اساسيًا في الاقتصاد الوطني وتحسين سبل عيش المزارعين والمنتجين وزيادة القدرة الانتاجية وتعزيز كفاءة الانتاج الزراعي والغذائي وقدرتها التنافسية وتحسين التكيف مع التغيير المناخي واستدامة نظم الزراعة والغذاء والموارد الطبيعية.



وتمنى الراعي على اللبنانيين المنتشرين في انحاء العالم مواكبة وزارة الزراعة لتسويق المنتوجات الزراعية النباتية والحيوانية والمونة والصناعات الغذائية لان ذلك يدخل العملة الصعبة الى لبنان، مناشداً المنظمات الدولية والهيئات المانحة احتضان ودعم أكبر القطاع الزراعي للنهوض به وتأمين شبكة الامان الغذائي وتحويل النظام الزراعي والغذائي اللبناني لنظام أكثر صمودا وشمولية تنافسية واستدامة.



كما نوه بجهود المدير العام وزارة الزراعة وموظفي الوزارة في السنوات الاخيرة بتعريف وتسويق النبيذ اللبناني في الاسواق المحلية والخارجية.