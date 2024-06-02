حمية في اجتماع مشترك بشأن طرقات البقاع: اصبح لدينا رؤية حول الطرقات الرئيسية

بحثت قيادتا حركة امل وحزب الله وتكتل نواب بعلبك الهرمل اجتماعاً مشتركاً بحضور وزير الاشغال علي حمية شؤوناً انمائية وموضوع تأهيل وتزفيت الطرقات في بعلبك الهرمل ، زحلة ، البقاع الغربي وراشياً على ضوء الموازنة العامة ٢٠٢٤.وأكد رئيس تكتل بعلبك الهرمل النيابي حسين الحاج حسن ان هناك عدد كبير من الطرقات لم يتم تأهيلها منذ العام ٢٠١٨، واليوم وصلنا لاعتمادات معقولة، ودفاتر الشروط اعدت وهي الى الشراء العام وهي قيد الاعداد والتلزيم.بالنسبة للطرقات الرئيسية والسنوية والفرعية في الأقضية من زحلة الى الهرمل وبعلبك للبقاع الغربي وراشيا هناك دفاتر شروط تم اعدادها ودفاتر قيد الاعداد لعدد من القرى، لن ندخل في تفاصيلها ، وبالنسبة لنا هناك ثلاث نقاط ، كما قال.الاولى: تمنينا على الوزير حمية التعجيل بالعملية الادارية مع هيئة الشراء العام مع ديوان المحاسبة ووزارة المالية كي تتم عملية التنفيذ بأسرع وقت ممكن قبل موسم الشتاء .ثانياً : لا يمكن تلبية كل الناس والمطلوب لحظ الطرقات الاكثر خدمة لاكبر عدد من المواطنين، لان الهدف هو الخدمة العامة .ثالثاً : حرص الوزير على ان يتم التنفيذ بأعلى المواصفات ضمن دفتر الشروط.بدوره، قال النائب قبلان قبلان انه تمنى على حمية ان يكون العمل ضمن المهل المتاحة وتجاوز الروتين الاداري واختصار الوقت.أما حمية، اكد ان الوزارة اجرت ومنذ اليوم الاول دراسات لكل الاقضية وقال: "اصبح لدينا رؤية حول الطرقات الرئيسية وخصوصاً طرقات بعلبك الهرمل زحلة ، بعلبك والبقاع الغربي وراشيا وخلال اسبوعين نستكمل الملفات واعدادها ونوقع المذكرات الادارية وستسلك دربها نحو التلزيم .هناك دورة تمر بها الملفات بدءأ من وزارة الاشغال الى ديوان المحاسبة الى وزارة المال الى الشراء العام الخ، فالتعاون بين كل هذه المؤسسات ضروري وبالتالي يؤدي الى التسريع باعداد الملفات والتلزيم ".واضاف: "خطتنا على الاقل هي ربط الطرقات الرئيسية بعضها ببعض بين البلدات والمدن وسنحاول ان نقوم بتلزيمها هذا العام .بالنسبة لطريق ضهر البيدر ، ترشيش ، تل شيحا ، طريق ضهر البيدر شتورا و شتورا المصنع ، المصنع مرج الزهور ، المصنع الحدود السورية ، القاع الحدود السورية ، هذه الطرقات اعلنا عنها، وفرنا لها الاعتماد لهذه الطرقات الدولية الاساسية التي تتوصل المحافظات بعضها ببعض وفض العروض على ما اظن منتصف حزيران وان شاء الله فور فض العروض سنبدأ بعمليات التلزيم لان التمويل جاهز لكل الطرقات الدولية".