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عودة: نحن أمام تعطيل مشبوه يساهم في تفكك السلطة وتحلل الدولة
أخبار لبنان
2024-06-02 | 05:34
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عودة: نحن أمام تعطيل مشبوه يساهم في تفكك السلطة وتحلل الدولة
رأى متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة أننا "أمام تعطيل مشبوه لانتخاب رئيس يساهم في تفكك السلطة وتحلل الدولة، وأن ما يفاقم الوضع تقاعس السلطة عن البحث الجدي عن حل للمشاكل العديدة التي تنغص حياة اللبنانيين وأولها انهيار الإقتصاد وكيفية إعادة أموال المواطنين، والحرب التي يتحمل نتائجها اللبنانيون دون موافقتهم عليها، وتردي الأخلاق، والفوضى التي تعم قطاع التربية، وضياع الطلاب نتيجة القرارات العشوائية التي تساهم في تدني مستوى التعليم.
واعتبر عودة في خلال ترؤسه خدمة القداس في كاتدرائية القديس جاورجيوس، أن اللبنانيين، مسؤولين ومواطنين، ارتكبوا ويرتكبون أخطاء كثيرة في حق وطنهم، وأن الوضع لم يعد يحتمل وعلى الجميع تدارك الأمر.
وقال: "على النواب مسؤولية تاريخية في تطبيق الدستور دون مواربة، وانتخاب رئيس في أسرع وقت لكي تعود المؤسسات إلى العمل المنتظم المنتج المبني على الصدق والأمانة وابتغاء الخير العام".
وأضاف: "مشكلتنا في لبنان أن كل زعيم أو مسؤول، وكل حزب أو جماعة، وكل إنسان لا يطلب إلا ما لنفسه، وما يناسب مصلحته ويغذي كبرياءه وعطشه للسلطة وجشعه للمال. إذا تصرف الفقير والجائع والمحتاج بهذه الروحية قد نبرره بسبب حاجته. أما أن يتصرف القادر هكذا فيلام لأن القدوة تأتي من فوق، من الكبير أو الأكبر والأقوى والأقدر".
وشدد على أن هناك حاجة إلى نفوس كبيرة تتولى السلطة والقيادة وترسي ثقافة البناء والعطاء، ثقافة النزاهة والكفاءة والأخلاق، حتى تبنى الدولة وترسخ قواعد الديمقراطية وصلابة المؤسسات، مشيرا الى أنه "إذا ما غاب الكبار يبقى البلد بقوانينه ومؤسساته وقضائه".
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