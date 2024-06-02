وزير الخارجية الايراني في لبنان غدًا



في اولِ زيارةٍ إيرانية رسمية يقوم بها مسؤولٌ إيراني الى خارجِ البلاد بعد وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين امير عبد اللهيان، يصل القائمُ بأعمالِ وزير الخارجية الايراني علي باقري كَني الى لبنان غدًا، في أولِ زيارةٍ له بعد تعيينه وزيراً للخارجية بالوكالة خلفاً للوزير عبد اللهيان.