هزة بقوة 3 درجات في قب الياس - زحلة

أفاد المركز الوطنيّ للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطنيّ للبحوث العلمية، بتسجيل عند الاولى و58 دقيقة من بعد ظهر اليوم، هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر.



وحدد موقعها في منطقة قب الياس في قضاء زحلة، وشعر بها بعض المواطنين.