بو حبيب بعد لقاء الباقري: شرحت التصور اللبناني لايجاد حلول من خلال سلة متكاملة تضمن تطبيق ١٧٠١

أكد وزير الخارجية عبدالله بو حبيب على موقف لبنان الرافض للحرب كما أثبتت الاحداث منذ ٧ تشرين الاول الماضي ولتاريخه.



وقال: "شرحت لوزير خارجية الجمهورية الاسلاميه الإيرانية علي باقري التصور اللبناني لايجاد حلول مستدامة تعيد الهدوء والاستقرار الى الجنوب من خلال سلة متكاملة تضمن التطبيق الشامل لقرار مجلس الامن ١٧٠1. كما تطرقنا الى وضع غزة والأفكار والمبادرات الاخيرة حول ضرورة وقف الحرب في غزة، وإنسحاب اسرائيل من القطاع، وتبادل الأسرى".



واضاف: "كان هناك تطابق في وجهات النظر حيال المخاطر الناجمة عن إستمرار الحرب على غزة، والجرائم المتواصلة بحق الفلسطينيين، مما يقوض فرص السلام العادل والشامل في المنطقة. كما جرى التباحث في عدد من المواضيع حيث شدد الوزير حرص بلاده على استقرار لبنان".