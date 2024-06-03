ملف النزوح بين فياض ورئيس مجلس الوزراء السوري

بدأ وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض جولةً في سوريا على رأس وفد يضم أعضاء من اللجنة اللبنانية السورية المشتركة لقطاع المياه.



والتقى فياض صباحاً وزير الموارد المائية المهندس حسين مخلوف، حيث بحث ملف المياه المشتركة بين البلدين، خصوصاً مياه نهري الجنوبي الكبير في شمال لبنان ونهر العاصي في البقاع.

كما عرض فياض مع رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس الابعاد السياسية للعلاقات الثنائية بين البلدين وتفعيلها على المستويات كافةً، كذلك حضر ملف النزوح السوري في لبنان، حيث تم التأكيد على ضرورة إيجاد حل بطريقة منطقية تراعي مصلحة البلدين.



