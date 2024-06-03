باقري من الخارجية اللبنانية: المقاومة هي اساس الاستقرار والثبات في المنطقة

رأى وزير خارجية الجمهورية الاسلاميه الإيرانية علي باقري من الخارجية اللبنانية أن "المقاومة هي اساس الاستقرار والثبات في المنطقة".



وقال: "وتحدثنا مع وزير الخارجية اللبنانية عبد الله بو حبيب عن اهمية تبني دول المنطقة حركة مشتركة مبادرة لعقد اجتماع بين الدول الاعضاء في مجلس التعاون الاسلامي لوقف العدوان على غزة".