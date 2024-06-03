رد حجار على قرار ميقاتي دمج المساعدات للبنانيين والسوريين

كركي: 521 مليار ل.ل للمستشفيات بدل علاج مرضى غسيل الكلى منذ مطلع العام

كركي: 521 مليار ل.ل للمستشفيات بدل علاج مرضى غسيل الكلى منذ مطلع العام

باقري من الخارجية اللبنانية: المقاومة هي اساس الاستقرار والثبات في المنطقة