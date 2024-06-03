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ميقاتي تسلّم دعوة من سفيري مصر والأردن للمشاركة في مؤتمر "الاستجابة الإنسانية في غزة"

أخبار لبنان
2024-06-03 | 06:26
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ميقاتي تسلّم دعوة من سفيري مصر والأردن للمشاركة في مؤتمر &quot;الاستجابة الإنسانية في غزة&quot;
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ميقاتي تسلّم دعوة من سفيري مصر والأردن للمشاركة في مؤتمر "الاستجابة الإنسانية في غزة"

تسلم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي دعوة مشتركة من الملك الأردني عبدالله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش للمشاركة في أعمال مؤتمر "الاستجابة الانسانية الطارئة في غزة" والذي يستضيفه الأردن في الحادي عشر من شهر حزيران الحالي.
 
وسوف يعقد المؤتمر على مستوى قادة الدول ورؤساء الحكومات والمنظمات.
 
وكان رئيس الحكومة استقبل سفيري جمهورية مصر العربية علاء موسى والمملكة الاردنية الهاشمية وليد الحديد قبل ظهر اليوم في السراي وتسلم منهما الدعوة الى المؤتمر.
 
مؤسسة التمويل الدولية

واستقبل رئيس الحكومة، في حضور نائبه سعادة الشامي، وفدا من "مؤسسة التمويل الدولية" برئاسة نائبة رئيس المؤسسة لشؤون منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى هلا الشيخ روحو.
 
وقد شارك في اللقاء مستشار رئيس الحكومة سمير الضاهر، وتم عرض للعلاقات بين لبنان والمؤسسة.
 
سفير طاجاكستان 

والتقى الرئيس ميقاتي سفير طاجاكستان لدى لبنان زبيد الله زبايدوف وتم عرض للعلاقات الثنائية بين البلدين.
 
نقابة أطباء طرابلس

كما استقبل رئيس الحكومة وفدا من "نقابة أطباء طرابلس" برئاسة النقيب الدكتور محمد صافي الذي قال بعد اللقاء: "تشرفنا بزيارة الرئيس ميقاتي وطلبنا منه رعاية مؤتمر أطباء العرب الذي سيعقد في طرابلس ما بين 4 و6 تموز المقبل، واكرمنا ميقاتي برعايته للمؤتمر".
 
عراجي

واستقبل رئيس الحكومة النائب السابق عاصم عراجي الذي أوضح بعد اللقاء أنه عرض مع الرئيس ميقاتي أوضاعا خدماتية تهم منطقة زحلة والبقاع، لا سيما موضوع مستشفى بر الياس الذي كانت تديره "منظمة أطباء بلا حدود"، داعيا الى إعادة افتتاح المستشفى لأهميته في تأمين الخدمات لأهالي المنطقة.

أخبار لبنان

ميقاتي

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