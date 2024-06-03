وقفة استنكارية امام وزارة الصحة اثر الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة

تضامناً مع المستشفيات والطواقم الطبية والصحية في الجنوب، نظمت وزارة الصحة العامة ونقابة المستشفيات وقفة استنكارية امام مبنى الوزارة، اثر الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة وآخرها الاعتداء على مستشفى صلاح عندور في بنت جبيل.