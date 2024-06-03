لقاء سيدة الجبل: للتصدي لمشروع تدمير لبنان الرسالة واستعادة الدولة وسيادتها

رأى "لقاء سيدة الجبل" أن كثرة الموفدين والزوار بحثا عن ترتيب لجبهة الجنوب مع اسرائيل، بعدما قرر "حزب الله" ومن خلفه ايران، إدخال لبنان في أتون حرب مدمرة، هدفها الوحيد تحسين ظروف مفاوضات ايران مع الولايات المتحدة.و اشار اللقاء في هذا الاطار الى زيارة معاون وزير الخارجية الايراني لبيروت بعدما اطلق الرئيس جو بايدن ومعه دولة قطر والجمهورية العربية المصرية مبادرة لانهاء حرب غزة".



ولفت "اللقاء" الى أطلالة السيد حسن نصرالله في هذه الظروف السياسية، مطالبا بتعداد الطوائف ومطيحا بأسس الوفاق الوطني والعيش المشترك ومعنى لبنان الذي يضمنه اتفاق الطائف والدستور معا.

واعتبر ان حزب الله يظن بأنها اللحظة المناسبة للانقلاب على لبنان ولفرض مشروعه الايراني على حساب الهوية اللبنانية".

واكد "لقاء سيدة الجبل" بعد اجتماعه الاسبوعي حضوريا والكترونيا في الاشرفية "تمسكه منذ اللحظة الاولى باتفاق الطائف والدستور كإطار صالح لتنظيم العلاقات اللبنانية – اللبنانية، وتشديده على قيمة الشراكة الإسلامية - المسيحية في إدارة المجتمع المتنوع الذي يمثله لبنان. فقيمة اتفاق الطائف الكبيرة هي في هذا التلاقي الخلاق بين الإسلام والمسيحية على قاعدة العيش المشترك وقبول الآخر كما هو".



كما اعتبر "اللقاء" انه "يأتي اليوم من يظن ان الرياح في أشرعته، لينسف مبدأ التلاقي الاسلامي - المسيحي، ويدفع عن وعي أو عن غير وعي، فريقاً من اللبنانيين في اتجاه الانفصال أو الخروج من الصيغة اللبنانية مقدما لهم الحجج المناسبة"، وأكدوا "ضرورة تمسّك اللبنانيين بوثيقة الوفاق الوطني والدستور وتطبيق بند حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، بحيث لا يأتي فريق يراهن على أرجحية فائض القوة مقابل فريق آخر يراهن على الانفصال خوفا من الاول".



ودعا المجتمعون جميع القوى المؤمنة بالطائف والعيش المشترك لأن "تتحد للتصدي لمشروع تدمير لبنان الرسالة واستعادة الدولة وسيادتها".