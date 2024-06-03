ميقاتي إستقبل وزير الخارجية الايراني بالإنابة... وهذا ما جرى بحثه

إستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وزير الخارجية الايراني بالإنابة علي باقري كني في السراي، في حضور سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى لبنان مجتبى اماني، والوفد الايراني المرافق للوزير كني، ومستشار رئيس الحكومة السفير بطرس عساكر.



وتم خلال اللقاء البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين والوضع في الجنوب والمنطقة.