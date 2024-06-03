قضية المرفأ مستمرة... اعتصام للمطالبة بإصدار القرار الظني

نفذ اعتصام أمام قصر العدل في بيروت بدعوة من فوج إطفاء بيروت، وجمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت.



وأكد المعتصمون ان قضية المرفأ لم تطو مطالبين القضاء باصدار القرار الظني قبل الذكرى الرابعة للانفجار.