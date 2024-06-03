بري عرض مع وزير الخارجية الايراني بالانابة الأوضاع في لبنان والمنطقة

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الخارجية الإيراني بالإنابة علي باقري كني والوفد المرافق، في حضور سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى لبنان مجتبى أماني، حيث تم عرض للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة على ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها على قطاع غزة ولبنان اضافة للعلاقات الثنائية بين البلدين.



واسقبل بري رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس.