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بيان لمعهد البحوث الصناعية عن أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة خلال شهر أيار
أخبار لبنان
2024-06-03 | 07:44
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بيان لمعهد البحوث الصناعية عن أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة خلال شهر أيار
أصدر معهد البحوث الصناعية بيانًا، في شأن أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة الخاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية المكلّف المعهد تطبيقها خلال شهر أيار 2024:
-البيانات الجمركية المسجلة والمعالجة في المعهد
3.459 بيان جمركي
-البيانات التي تم تقييم المطابقة لها في بلد المصدر ضمن آلية المعهد (Preshipment)
34 بيان جمركي
-البيانات التي تبين بأنها غير خاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية بعد الدراسة
917 بيان جمركي
-البيانات التي تم تقييم المطابقة لها عبر دراسة ملفاتها التقنية والمعلومات البيانية لمنتجاتها (وهي المنتجات الخاضعة للمواصفات الأفقية)
446 بيان جمركي
-البيانات التي أحيلت إلى الكشف والفحص بعد الدراسة
2.062 بيان جمركي
-البيانات التي كشفت خلال الفترة أعلاه
2.047 بيان جمركي
-البيانات التي جاءت نتائجها غير مطابقة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية:
61 بيان جمركي
وتوزّعت على الشكل التالي: مستحضرات تجميل (3)، منظفات (6)، اجهزة طاقة (2)، أجهزة ولوازم كهربائية (42)، بلاط سيراميك وأدوات صحية (4)، مفروشات (2)، زيت هيدروليك (1)، مطهرات (1).
علماً بأن البيانات غير المطابقة هي نوعان:
-البيانات غير المطابقة لناحية النواقص أو الخطأ في المعلومات التقنية المدوّنة على المنتج
أو النقص في المستندات التقنية والتي تعالج بواسطة التصحيح
52 بيان جمركي
-البيانات غير المطابقة والتي رفضت بشكل نهائي ومنع إدخالها الأراضي اللبنانية:
9 بيان جمركي
وهي مفصّلة على الشكل التالي:
مطاحن كهربائية - عدم وجود فاصل أمان - 512 قطعة - الصين – مرفأ طرابلس/مطاحن كهربائية - عدم وجود فاصل أمان - 620 قطعة - الصين – مرفأ طرابلس/مطاحن كهربائية - عدم وجود فاصل أمان - 300 قطعة - الصين – مرفأ طرابلس/مطاحن كهربائية - عدم وجود فاصل أمان - 144 قطعة - الصين – مرفأ طرابلس/مسحوق غسيل - نسبة المادة الفعالة جاءت أقل من الحد الأدنىى %4 - 2355 كغ - الامارات العربية المتحدة – مرفأ بيروت/مسحوق غسيل - نسبة المادة الفعالة جاءت أقل من الحد الأدنىى %2.6 -350 كرتونة - مصر – مرفأ بيروت/سائل منعم للأقمشة - تلوث جرثومي -200 كرتونة - المانيا – مرفأ بيروت/قاطعات التيار - حالة عدم فصل –500 قطعة - الصين – مرفأ بيروت/برادات كهربائية – قيمة التردد 60 Hz – 3 قطع - الولايات المتحدة الاميركية – مرفأ بيروت.
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