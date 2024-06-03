الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لوتو
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

رعد: ما نراه من رشقات تصل إلى بعض مناطقنا هو غيظ عدو وسنخرج منتصرين

أخبار لبنان
2024-06-03 | 08:20
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
رعد: ما نراه من رشقات تصل إلى بعض مناطقنا هو غيظ عدو وسنخرج منتصرين
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
رعد: ما نراه من رشقات تصل إلى بعض مناطقنا هو غيظ عدو وسنخرج منتصرين

 أكد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، ان "ما نشهده في الغرب من الجيل الشاب هو بداية إشتباك بين الجيل الأكبر والجيل المعاصر لأن الجيل المعاصر أصيب بصدمة في وعيه ووجدانه وهو كان يتعلم في المناهج أن إسرائيل هي واحة الديموقراطية فإذا به أمام مشهد أن الكيان الصهيوني مجرم وسفاح ومتوحش".


وقال:"ما حققته حرب غزة أنها كشفت العدو الصهيوني أمام الغرب ورآه على حقيقته وبوضوح وأحرِج من صورته الحقيقية". 
 
تحدث رعد في  خلال الحفل التكريمي الذي أقيم للشهيد "على طريق القدس" محمد خليل عطية في بلدة الصرفند، بمشاركة شخصيات وفعاليات وعوائل الشهداء والأهالي.
 
وأشار رعد إلى "أن العدو الصهيوني أراد أن يقضي على قضية فلسطين، فإذا بها تتألق وتصبح القضية الأولى في العالم". 

وقال :" العدو الصهيوني خرج ليقول أنه يملك الردّع الذاتي فإذا بالأحداث تثبت بأن هذا العدو لا يستطيع أن يحمي نفسه ويحتاج إلى دول كبرى تأتي إليه من أجل أن تدعمه وتوفر له الحماية". 
 
ولفت إلى "أن هذه الدول لا يمكنها في كل معركة أن تأتي ببوارجها وترسل أسلحتها وأقمارها الصناعية". وقال:" أن ما نراه من رشقات تصل إلى بعض مناطقنا فهذا غيظ عدو وأمر خارج المعركة ولا يغير شيئا في موازين المعركة على الإطلاق". 
 
وختم النائب رعد :"العدو فشل في حربه العدوانية وفشل في تحقيق أهدافه والمقاومة وأهلها في لبنان وفلسطين سيخرجون منتصرين".

أخبار لبنان

رشقات

مناطقنا

وسنخرج

منتصرين

LBCI التالي
توقيف شبكة لترويج المخدّرات تضم نسوةً ضمن أفرادها
بيان لمعهد البحوث الصناعية عن أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة خلال شهر أيار
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-05-29

رشقات رشاشة من قبل الجيش الاسرائيلي باتجاه موقع الجيش عند أطراف علما الشعب

LBCI
آخر الأخبار
2024-04-27

جعجع: حكومة تصريف الأعمال كاملة المواصفات وهي مسؤولة عما يحصل جنوب لبنان و"الحزب" يبرر وجوده بالدفاع عن لبنان عكس ما يتبيّن لنا اليوم بعد الدمار الحاصل جنوبًا وبقاء "الحزب" يمكن أن يعرض حدودنا الجنوبية للاختراق ومناطقنا الجنوبية للخطر

LBCI
آخر الأخبار
2024-03-31

استهداف بلدة كفركلا بعدد من قذائف الهاون ورشقات رشاشة غزيرة من مستعمرة المطلة

LBCI
آخر الأخبار
2024-03-14

قذيفة اسرائيلية باتجاه بلدة كفركلا بالتزامن مع رشقات رشاشة غزيرة من الرصاص وإطلاق 6 قنابل ضوئية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
12:08

إختلق قصة خطف طفله ليتبين أنه قتله... وفصيلة شحيم أوقفته واعترف بفعلته

LBCI
أمن وقضاء
12:05

العثور على جثة سوري داخل بركة لمياه الري في الضنية

LBCI
أخبار لبنان
11:54

حمية من موسكو: هواجس اللبنانيين المتنوعة تعالج بالحوار والتلاقي وعبر المساحات المشتركة

LBCI
أمن وقضاء
11:06

في كفرحزير- الكورة... توقيف أربعة مشتبه فيهم على متن "توك توك"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
11:58

قصّ شاربه عن طريق الخطأ... سعودي ينتقم من حلّاقه بهذه الطريقة (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
2024-04-15

ألمانيا استدعت السفير الإيراني

LBCI
أخبار دولية
2024-01-23

لقاءات للافروف بنظرائه من إيران وتركيا ولبنان قبل اجتماع مجلس الأمن

LBCI
منوعات
2024-05-10

قررت أن تنام على متن الطائرة... لن تصدقوا أين عثروا عليها! (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:58

قضية المرفأ مستمرة... اعتصام للمطالبة بإصدار القرار الظني

LBCI
أخبار لبنان
06:30

وقفة استنكارية امام وزارة الصحة اثر الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:28

باقري في أول جولة رسمية له منذ تسلمه منصبه

LBCI
أخبار دولية
05:46

خامنئي: إسرائيل على مسار الزوال وعاجلاً أم آجلاً سيتعيّن على أميركا أن تسحب دعمها لها

LBCI
أخبار دولية
05:00

شكري: مصر واضحة بشأن رفضها للوجود الإسرائيلي في معبر رفح

LBCI
أخبار لبنان
04:46

باقري من الخارجية اللبنانية: المقاومة هي اساس الاستقرار والثبات في المنطقة

LBCI
أخبار لبنان
03:38

بو حبيب بعد لقاء الباقري: شرحت التصور اللبناني لايجاد حلول من خلال سلة متكاملة تضمن تطبيق ١٧٠١

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

ريال مدريد يحقق لقب دوري الأبطال للمرة الـ15 ومبابي يكمل صفقة انتقاله للملكي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

أجواء رياضية بامتياز في جونيه والزائرون من كافة المناطق اللبنانية!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
03:32

وفاة عازف في حفل صبحي توفيق بالبترون... " مشهد لن ننساه في حياتنا"

LBCI
فنّ
03:04

وسام فارس يرقص مع ابنته في زفافه... فماذا فعلت سارة ابي كنعان في الرقصة الأولى؟ (فيديو)

LBCI
منوعات
06:10

"ابقوا معًا عانقوا بعضكم"... 3 أصدقاء جمعهم عناق أخير قبل أن تفرقهم المياه القاتلة وهذه تفاصيل المأساة! (فيديو)

LBCI
فنّ
04:05

كريستينا صوايا تتعرّض لمحاولة قتل

LBCI
خبر عاجل
05:12

ترقبوا رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الليلة الساعة التاسعة والنصف

LBCI
منوعات
03:10

حادث مرعب... مقتل طيار وإصابة آخر بعد اصطدام طائرتين خلال عرض جوي (فيديو)

LBCI
فنّ
13:57

أديل تنتقد أحد معجبيها... ما علاقة المثلية الجنسية؟

LBCI
آخر الأخبار
14:33

هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو وعد شركاءه في الائتلاف بعدم وقف الحرب وقدّر أن فرص التوصل إلى اتفاق منخفضة جدا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More