انتخاب محمد الحوت عضواً في مجلس المحافظين ورئيساً للجنة التدقيق في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)

أعيد انتخاب رئيس مجلس إدارة - المدير العام لشركة طيران الشرق الاوسط محمد الحوت - الخطوط الجوية اللبنانية، عضوا في مجلس المحافظين لمدة ثلاث سنوات في خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للنقل الجويIATA AGM في دبي، وانتخب بالإجماع رئيسا للجنة التدقيق في الاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA.



ويعد هذا الحدث السنوي أكبر تجمع لقادة شركات الطيران في العالم.



وتتكون لجنة التدقيق من خمسة أعضاء من مجلس المحافظين، وهي مسؤولة عن مراجعة عملية إعداد التقارير المالية ونظام الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر المالية وعملية التدقيق وعملية مراقبة الامتثال للقوانين واللوائح.



ويعتبر مجلس المحافظين أعلى سلطة تنفيذية في الاتحاد الدولي للنقل الجوي، ويُعنى بوضع الخطط والإستراتيجيات ذات الصلة بصناعة النقل الجوي العالمي، والمسؤوليات التنفيذية في اعتماد الخطط الإستراتيجية، وكذلك رسم السياسات العامة للاتحاد وشؤون الأمن والسلامة والبيئة، فضلاً عن متابعة مهام اللجان الاستشارية المنبثقة عن المجلس.