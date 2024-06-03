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شقير يوقع مع رئيس غرفة إندونيسيا اتفاق تعاون لتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين
أخبار لبنان
2024-06-03 | 10:00
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شقير يوقع مع رئيس غرفة إندونيسيا اتفاق تعاون لتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين
وقّع رئيس الهيئات الاقتصادية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان الوزير السابق محمد شقير مع رئيس غرفة التجارة والصناعة الإندونيسية أرسجاد راسيد اتفاقية تعاون بين الغرفتين عبر تقنية zoom، بحضور المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر والقائم بالأعمال في السفارة اللبنانية في إندونيسيا جورج أبوزيد وعدد من أفراد السلك الدبلوماسي في السفارة الإندونيسية في لبنان.
وتهدف الاتفاقية إلى تقوية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين القطاع الخاص في البلدين عبر زيادة التواصل والتعاون بين رجال الأعمال اللبنانيين والاندونسيين، وكذلك زيادة التبادل التجاري والاستفادة من الميزات التفاضلية بكل بلد، فضلاً عن تبادل المعلومات والخبرات.
شقير
وبالمناسبة تحدث شقير قائلا: " توقيع المذكرة يجب أن يشكل بداية جديدة لمسار العلاقات الاقتصادية الثنائية ولا بد من زيادة التواصل بين الغرفتين لتحديد المزايا التفاضلية في كلا البلدين ووضع خارطة طريق للاستفادة منها. "
وأضاف شقير "أعول كثيراً على هذا التعاون الجديد خصوصاً أن أندونيسيا من الدول التي حققت تقدماً اقتصادياً باهراً في السنوات الماضية، تكاد تكون الدولة الوحيدة عالمياً التي حققت نمواً مرتفعاً خلال الفترة الماضية رغم الحرب بين روسيا وأوكرانيا وأقل مستوى تضخم بينما ركزت في اقتصادها على الأمور الإبداعية. ونحن من جهتنا في لبنان هذه أمور أساسية في اقتصادنا فهناك الكثير من المزايا الاقتصادية المشتركة من الممكن أن نعمل عليها سوياً ونخلق شراكة اقتصادية جديدة بين الدولتين الصديقتين."
وأكد شقير انه "مما لا شك فيه أن زيادة التبادل الاقتصادي بين البلدين هي نقطة أساسية بالنسبة لنا خاصةً أن في لبنان هناك صناعات متطورة وذات جودة عالية وقيمة مضافة، نتمنى أن يتم تسهيل دخولها إلى الأسواق الاندونيسية. "
أرسجاد
من جهته نوه أرسجاد بهذه الخطوة الهامة جداً "التي نعتبرها أساسية لتطوير علاقاتنا الاقتصادية، مشيراً إلى وجود الكثير من الفرص الواعدة بين البلدين، وهذا أمر مشجع ومحفز لتحقيق نقلة نوعية في هذه العلاقات.
كما نوه بدينامية القطاع الخاص اللبناني والنجاحات التي حققها.
أبوحيدر
وتحدث أبو حيدر مهنأً شقير وأرسجاد على توقيع الاتفاقية وقال: كلنا أمل أن نتمكن من خلال هذه الاتفاقية التقدم على مسار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وخلق أرضية للتعاون البناء بين القطاع الخاص في البدين، مؤكداً دعم الوزارة ووقوفها إلى جانب هذه المبادرات المباركة.
أبوزيد
أما أبوزيد فنوه بهذه الخطوة اليوم مؤكداً أننا في الدولة نعول على القطاع الخاص اللبناني من خلال ما يملك من دينامية ونجاحات في تنمية العلاقات الاقتصادية مع الخارج وخصوصاً مع إندونيسيا، مؤكداً دعم السفارة ومواكبتها لكل هذه الجهود.
أخبار لبنان
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