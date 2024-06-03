باقري كني: المقاومة الفلسطينية أثبتت نضوجها لاتخاذ القرارات بشأن المستقبل

أكد وزير الخارجية الإيراني بالإنابة علي باقري كني أن المقاومة الفلسطينية في الميدان أثبتت أنها ناضجة بما يكفي لاتخاذ القرارات بشأن المستقبل.



أعلن، باقري كني في خلال مؤتمر صحافي في ختام زيارته بيروت، أنه عرض خلال مباحثاته مع المسؤولين في لبنان فكرة طلب عقد اجتماع لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الإسلامي.



ولفت الى أن إيران والسعودية اتخذتا خطوات فعالة لبناء تعاون شامل بين البلدين"، مشيرا الى أن ما يروج له للتطبيع بين إسرائيل ودول بالمنطقة ليس إلا خطة فاشلة لإسرائيل وداعميها.



وقال: "ما نشهده من وحدة ساحات المقاومة في المنطقة كان بسبب الجرائم الإسرائيلية في غزة، والخطوط العريضة للسياسة الخارجية يتم وضعها من المؤسسات الإيرانية ويوافق عليها السيد خامنئي".



وشدد على أن "المقاومة تحولت اليوم إلى ظاهرة عالمية".



وأشار الى ان العلاقة بين إيران ولبنان علاقة شاملة، وجددت للمسؤولين اللبنانيين المقترح الإيراني بتسليم الوقود إلى لبنان.