انخفاض في أسعار المحروقات

شهدت أسعار المحروقات، اليوم، انخفاضًا.



وانخفض سعر صفيحتي البنزين 95 أوكتان و98 أوكتان 11000 ليرة لبنانية.



كما انخفض سعر المازوت والغاز 4000 ليرة لبنانية.



وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:



- بنزين 95 أوكتان: 1641.000 ليرة لبنانية.



- بنزين 98 أوكتان: 1679.000 ليرة لبنانية.



- المازوت: 1438.000 ليرة لبنانية.



- الغاز: 807.000 ليرة لبنانية.