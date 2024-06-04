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لقاء نصر الله بوزير خارجية ايران: عرض لآخر التطورات
أخبار لبنان
2024-06-04 | 03:22
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لقاء نصر الله بوزير خارجية ايران: عرض لآخر التطورات
استقبل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وزير الخارجية الايرانية بالوكالة علي باقري كني والوفد المرافق له بحضور السفير الإيراني في بيروت.
وجرى استعراض آخر التطورات السياسية والأمنية في المنطقة وخصوصاً في جبهتي غزة ولبنان والحلول المطروحة والاحتمالات القائمة حول تطور الأحداث.
وقد شكر نصر الله ايران وقوفها الدائم إلى جانب شعوب المنطقة وحركات المقاومة وموقفها الثابت والراسخ رغم كل العقوبات والتهديدات.
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