مستشار رئيس الحكومة سمير ضاهر للـ LBCI: لبنان يأوي أكبر عدد من النازحين واللاجئين

كشف مستشار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سمير ضاهر أن لبنان يأوي أكبر عدد من النازحين واللاجئين بحسب مساحته وعدد سكانه في العالم، معلناً أن نسبة السوريين الى اللبنانيين أكثر من 50%.



واشار خلال برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـ LBCI الى أن هناك واجبات انسانية ان يستقبل لبنان أو أي بلد آخر، الهاربين من الحرب، إلا أن الموضوع يتمادى مع الواقع الاقتصادي والهوية الوطنية، وهناك كلفة اقتصادية واهية تجاه النزوح السوري.



وشدد ضاهر على وجوب التواصل مع الحكومة السورية، وقد تُشكَّل لجنة برئاسة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، أي تمثيل على أعلى المستويات.



وتحدث عن المخيمات العشوائية والهاربين من التجنيد الاجباري في سوريا، وضرورة معالجة الجانب الامني.