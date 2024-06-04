الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مستشار رئيس الحكومة سمير ضاهر للـ LBCI: لبنان يأوي أكبر عدد من النازحين واللاجئين

أخبار لبنان
2024-06-04 | 04:43
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مستشار رئيس الحكومة سمير ضاهر للـ LBCI: لبنان يأوي أكبر عدد من النازحين واللاجئين
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
مستشار رئيس الحكومة سمير ضاهر للـ LBCI: لبنان يأوي أكبر عدد من النازحين واللاجئين

كشف مستشار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سمير ضاهر أن لبنان يأوي أكبر عدد من النازحين واللاجئين بحسب مساحته وعدد سكانه في العالم، معلناً أن نسبة السوريين الى اللبنانيين أكثر من 50%.

واشار خلال برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـ LBCI الى أن هناك واجبات انسانية ان يستقبل لبنان أو أي بلد آخر، الهاربين من الحرب، إلا أن الموضوع يتمادى مع الواقع الاقتصادي والهوية الوطنية، وهناك كلفة اقتصادية واهية تجاه النزوح السوري. 

وشدد ضاهر على وجوب التواصل مع الحكومة السورية، وقد تُشكَّل لجنة برئاسة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، أي تمثيل على أعلى المستويات.

وتحدث عن المخيمات العشوائية والهاربين من التجنيد الاجباري في سوريا، وضرورة معالجة الجانب الامني. 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

الحكومة

LBCI:

لبنان

النازحين

واللاجئين

LBCI التالي
توقيف من قتل الشّاب كريست بربر في البوشرية... يسرقان بقوة السّلاح
لقاء نصر الله بوزير خارجية ايران: عرض لآخر التطورات
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-05-15

سامي الجميّل للـLBCI: لا مساومة على موضوع النازحين وقدّمنا أغلى ما عندنا لمواجهة أي شكل من أشكال التوطين في لبنان وسنقيّم طرح الحكومة بناء على ما سيتضمنه

LBCI
خبر عاجل
2024-05-09

ترقبوا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ضمن برنامج جدل عبر LBCI بعد نشرة الأخبار المسائية

LBCI
خبر عاجل
2024-05-09

ترقبوا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ضمن برنامج جدل عبر LBCI في تمام ٨:٣٠ مساءً

LBCI
آخر الأخبار
2024-05-03

ظافر ناصر للـLBCI: يجب ألا تشكل القوى السياسية اللبنانية حجرة عثرة للحكومة كي تتمكّن من الحديث بملف النازحين السوريين مع الحكومة السورية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
خبر كاذب
06:39

القوات اللبنانية تنفي ما ورد في "الاخبار": الممانعة تحجز الانتخابات الرئاسية وتخطف البلد

LBCI
أخبار لبنان
05:47

هيئة ادارة السير: اللاصقات الالكترونية ملزمة واثبات اضافي بتسديد رسوم السير السنوية

LBCI
أخبار لبنان
05:04

العريضي يزور بري وحسين الخليل مطلقا "مبادرة" التقدمي بتكليف من وليد جنبلاط

LBCI
أمن وقضاء
04:50

توقيف من قتل الشّاب كريست بربر في البوشرية... يسرقان بقوة السّلاح

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-12-13

إلغاء معرض "إي 3" الأميركي البارز لألعاب الفيديو بعد سنوات من الترنح

LBCI
أخبار دولية
2024-05-18

النواب العراقيون يفشلون في انتخاب رئيس للبرلمان

LBCI
فنّ
2024-05-16

هل حصل الطلاق بين جنيفر لوبيز وبن أفليك؟ (فيديو)

LBCI
منوعات
2024-06-01

امرأة حامل تواجه مشكلة بسبب زوجها... ما علاقة الوحام؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:32

باسيل لـ عشرين 30: أنا مع وثيقة بكركي لكنها غير كافية... والمعابر غير الشرعية معروفة وعلى الجيش ضبطها

LBCI
أخبار دولية
13:50

هكذا قرأت واشنطن ردّ نتنياهو على ما قاله بايدن بشأن طرح التفاوض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

اليوم العالمي للدراجة الهوائية... كارثة طبيعية وراء هذا الإختراع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

ايران تؤكد على حضورها في المنطقة من بوابة لبنان الدبلوماسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

الجدل مستمر في استعادة الودائع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

أيلول مستوطني الشمال.. بين المدارس والمخابئ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

الثروة المائية المشتركة تبحث بين الجانبين اللبناني والسوري

LBCI
رياضة
13:30

للمرة الأولى... أبطال عالم حاليين سيتواجهون في لبنان في رياضة الـPADEL

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

مفاوضات إنهاء حرب غزة تعود إلى النقطة الصفر

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
14:55

مستخدمو هيئة إدارة السير والاليات أعلنوا الإضراب التحذيري هذا الاسبوع

LBCI
أخبار لبنان
05:47

هيئة ادارة السير: اللاصقات الالكترونية ملزمة واثبات اضافي بتسديد رسوم السير السنوية

LBCI
خبر عاجل
15:55

باسيل لـ عشرين 30: المعابر غير الشرعية معروفة وعلى الجيش ضبطها كالحدود البحرية وحزب الله يقبل بذلك وآخر لقاء مع نصرالله كان في صيف 2022

LBCI
منوعات
12:27

ارتدى زي المسيح في حفل وداع عزوبيته... وهذا كان جزاؤه! (صورة)

LBCI
خبر عاجل
15:08

باسيل لـ عشرين 30: طرحنا كان يمنع الفراغ وأنا مع وثيقة بكركي لكنها غير كافية ويجب أن يكون لها مدى وطنيًا وتنطلق من الواقع

LBCI
أخبار لبنان
02:06

انخفاض في أسعار المحروقات

LBCI
فنّ
09:00

بعد سجنها بتهمة "التحريض على الفسق والفجور"... تطورات جديدة في قضية الإعلامية حليمة بولند

LBCI
أمن وقضاء
04:50

توقيف من قتل الشّاب كريست بربر في البوشرية... يسرقان بقوة السّلاح

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More