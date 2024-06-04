العريضي يزور بري وحسين الخليل مطلقا "مبادرة" التقدمي بتكليف من وليد جنبلاط

زار الوزير السابق غازي العريضي ، بتكليف من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، رئيس مجلس النواب نبيه بري والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله حسين الخليل، وذلك في إطار مبادرة الحزب التقدمي الإشتراكي تجاه القوى السياسية، "لتحفيزها على الحوار والتشاور من أجل إنجاز الاستحقاقات الدستورية وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية، وتجاوز المرحلة الدقيقة التي يمرّ بها لبنان في ظل العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان" ، وفق بيان عن التقدمي.