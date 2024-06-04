سليمان من دار الفتوى: دريان يدعم مبادرة تكتلنا للوصول الى نتيجة تخدم بلدنا

واشار الى أن دريان أبدى دعمه للمبادرة الراسية للوصول لنتيجة.

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى النائب محمد سليمان الذي صرح بعد اللقاء ان هدف الزيارة هو لأخذ توجيهات المفتي دريان قبل السفر إلى الحج.و اكد "لن نتخلى عن مسؤولياتنا الوطنية تجاه بلدنا لكي نقوم بواجبنا بإملاء المراكز الشاغرة كرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة لأن بلدنا بحاجة لانتظام المؤسسات والناس لا تستطيع التحمل معيشياً وأمنياً".