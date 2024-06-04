شهيّب نفى من معراب طرح أي اسماء: الهدف من هذه الجولة ملاقاة جهود الخماسية والموفد الفرنسي

بدأ وفد من اللقاء الديمقراطي برئاسة النائب تيمور جنبلاط جولة ً على القيادات السياسية والكتل النيابية بهدف التواصل لخلق مساحة ٍ مشتركة تساعد في حلّ العقد التي تؤخر انتخاب رئيس للجمهورية.الوفد الذي اجتمع في معراب الى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، توجه لاحقا ً الى مقر قيادة التيار الوطني الحر في ميرنا الشالوحي حيث اجتمع الى رئيس تكتل لبنان القوي النائب حبران باسيل.وعقب اللقاء في معراب، نفى النائب اكرم شهيّب طرح أي اسماء، معتبرا ً ان الهدف من هذه الجولة ملاقاة جهود اللجنة الخماسية والموفد الفرنسي.