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الراعي وقائد الجيش يفتتحان في منطقة رأس بعلبك سلسلة مشاريع طرقات
أخبار لبنان
2024-06-04 | 07:18
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الراعي وقائد الجيش يفتتحان في منطقة رأس بعلبك سلسلة مشاريع طرقات
افتتح البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وقائد الجيش العماد جوزيف عون في منطقة رأس بعلبك سلسلة مشاريع طرقات ومنها طريق تصل الى مغارة دير مار مارون- العاصي، على أن تشكل طريق رأس بعلبك - القاع - قاموع الهرمل - دير مار مارون العاصي، نقلة نوعية في مواصلات البلدة، التي ينادي بها أبناء الطائفة المارونية نظراً لأهمية المغارة كنقطة انطلق منها تلامذة مار مارون للتبشير في الشمال وجبل لبنان.
وقد نظمت استقبالات شعبية للبطريرك وقائد الجيش في القاع ورأس بعلبك ومحطات أخرى.
وفي المناسبة، اعتبر الراعي أن هذه المناسبة تجسد العائلة اللبنانية الحقيقية التي لا يمكن أن تكون مجزأة بل تجمعها روح واحدة وقلب واحد مهما تنوعت الانتماءات.
وأشاد بجهود قيادة الجيش لحفظ الوطن وتعزيز الروابط بين اللبنانيين عبر فتح طرقات جديدة في حين أن البعض يعمل على إقفال الطرقات وإضعاف هذه الروابط، آملًا في أن لا تبقى أي منطقة في لبنان معزولة عن أبنائها وعن بقية المناطق.
وشدد الراعي على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في المجلس النيابي في أسرع وقت ممكن، انطلاقًا من دور الرئيس كرمز لوحدة الوطن.
أما قائد الجيش، فأكد أنّ ما من منطقة بعيدة بالنسبة إلى الجيش، لأن مراكزه منتشرة على كلّ مساحة الوطن، وعسكريوه جاهزون لخدمة أهلهم أينما كانوا انطلاقًا من مسؤوليتهم ومهمتهم المقدسة.
وقال عون: "ارتأينا منذ سنوات أن يكون لهذه المنطقة الحدودية اهتمام خاص من قبلنا، سواء عبر إنشاء مراكز حدودية جديدة أو تحصين المراكز الموجودة سابقًا، إضافة إلى تخصيص جزء من المساعدات التي يتلقّاها الجيش من محبّين وأصدقاء لبنانيين وأجانب لإنشاء شبكة طرقات تربط هذه المناطق بعضها ببعض، لما لها من أهمية وإفادة للأهالي المقيمين هنا سواء لتسهيل تنقّلاتهم أو للوصول إلى أراضيهم الزراعية، فيستثمروها متشبّثين بأرضهم وصامدين في قراهم. في الوقت نفسه، تساعد هذه الطرقات على ربط المراكز العسكرية بعضها ببعض وتسهّل حركة انتقال عسكريينا إلى مراكزهم في الجرود. لن نتوقّف عند بعض منتقدي هذه المساعدات، لأنّ الإفادة منها أهمّ، ولها أبعادها الوطنية والاجتماعية والأمنية والدينية والسياحية".
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