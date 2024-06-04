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اللواء ابراهيم اجتمع مع ريزا: على المجتمع الدولي الفصل بين الموضوعين الانساني والسياسي في سوريا

أخبار لبنان
2024-06-04 | 07:29
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اللواء ابراهيم اجتمع مع ريزا: على المجتمع الدولي الفصل بين الموضوعين الانساني والسياسي في سوريا
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اللواء ابراهيم اجتمع مع ريزا: على المجتمع الدولي الفصل بين الموضوعين الانساني والسياسي في سوريا

ناقش اللواء عباس إبراهيم مع المنسّق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، دور الأمم المتحدة في ملف النزوح السوري والحرب الدائرة في جنوب لبنان.

وفي السياق، رأى ريزا أن لبنان يتحمّل عبئا كبيرا جراء اللجوء السورية، معتبرا أن الحل السياسي في سوريا هو أساسي في حل هذه القضية. 

وعبّر ريزا عن مخاوفه من تزايد منسوب التصعيد في جنوب لبنان مقارنة بالأشهر السابقة. 

واعتبر اللواء ابراهيم من جهته أن حل ملف النازحين السوريين يكمن في فصل المجتمع الدولي بين الشأنين السياسي والانساني في مقاربته للملف السوري، وتقاسم مع ريزا المخاوف من تزايد التصعيد في جنوب لبنان.  

وأكد اللواء إبراهيم على أهمية عمل الأمم المتحدة ووكالاتها في لبنان وخصوصا مساعيها في تحقيق اهداف التنمية المستدامة.

أخبار لبنان

اللواء ابراهيم

ريزا

اللجوء السوري

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