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سلسلة استقبالات لميقاتي...
أخبار لبنان
2024-06-04 | 08:18
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سلسلة استقبالات لميقاتي...
إستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي المنسقة الخاصة الجديدة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت في السراي في حضور المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا.
وأوضحت بلاسخارت أن الزيارة بروتوكولية بمناسبة استلامها مهامها الجديدة في لبنان.
واجتمع الرئيس ميقاتي مع النائب جميل عبود الذي أعلن بعد اللقاء: "زرت الرئيس ميقاتي وقدمت له الخرائط لتزفيت طرقات مدينة طرابلس والمينا، وكان اللقاء جيدا، وسألتقي يوم الاثنين وزير الأشغال لمتابعة الأمر".
وكذلك، استقبل رئيس الحكومة رئيس الهيئة التأسيسية لـ"نقابة عمال المعاينة الميكانيكية في لبنان" حسن الحسن على رأس وفد ضم عضو الهيئة التأسيسية في محطة الحدث سيمون جرجس، مدير الفحص الفني نبيل الأعور، المدير الاداري خالد نشواتي ومدير قسم المعلوماتية محمد يوسف.
بعد اللقاء، قال الحسن: "بحثنا مع ميقاتي موضوع المعاينة الميكانيكية وشرحنا له اوضاع الموظفين وهم منذ سنتين من دون عمل، وأهمية المعاينة الميكانيكية خصوصا بعد ازدياد نسبة الحوادث. وأبدى ميقاتي تجاوبا مع الموضوع وأكد اهميته بالنسبة الى الدولة اللبنانية وستتم متابعة الملف مع المعنيين".
أخبار لبنان
ميقاتي
جينين هينيس-بلاسخارت
جميل عبود
المعاينة الميكانيكية
حسن الحسن
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