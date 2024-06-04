نعيم قاسم لـ"الجزيرة": قرارنا ألا نوسع الحرب لكننا سنخوضها إذا فرضت علينا

نعيم قاسم لـ"الجزيرة": وصلتنا تهديدات في الشهرين الماضيين وكان جوابنا أن جبهة لبنان مرتبطة بغزة

شدد نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم على أن أي توسيع إسرائيلي للحرب على لبنان سيقابله خراب ودمار وتهجير في إسرائيل، قائلا: "إذا أرادت إسرائيل خوض حرب شاملة فنحن جاهزون لها".



وأكد قاسم في حديث لقناة "الجزيرة"، أن المقاومة جاهزة للمعركة ولن تسمح لإسرائيل بتحقيق أي انتصار. وقال: "قرارنا ألا نوسع الحرب لكننا سنخوضها إذا فرضت علينا".



وأضاف: "وصلتنا تهديدات في الشهرين الماضيين وكان جوابنا أن جبهة لبنان مرتبطة بغزة".



وأكد نائب الأمين العام لـ"حزب الله" أن الكلام عن انسحاب قوات الرضوان من الحدود اللبنانية مع إسرائيل غير صحيح.



وعن الحرب في غزة، رأى قاسم أن عروض الرئيس الأميركي جو بايدن للتهدئة تفتقر إلى الموضوعية وطرحه انتخابي أميركي داخلي. وقال: "ليس هناك قرار أميركي جدي بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة".