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المجلس المذهبي: للتجاوب مع المبادرات الوطنية من أجل إنهاء الفراغ الرئاسي

أخبار لبنان
2024-06-04 | 10:19
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المجلس المذهبي: للتجاوب مع المبادرات الوطنية من أجل إنهاء الفراغ الرئاسي
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المجلس المذهبي: للتجاوب مع المبادرات الوطنية من أجل إنهاء الفراغ الرئاسي

دعا مجلس ادارة المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز القوى السياسية اللبنانية كافة إلى التجاوب مع المبادرات الوطنية المطروحة مجددا ومع المساعي الداخلية والخارجية الهادفة للوصول إلى توافق، بما يعكس حجم الآمال المعقودة على اهل الحوار لتذليل العقبات والمواقف المتصلّبة والتلاقي على معالجة الأزمات العالقة بروح من التفاؤل لتبديد الهواجس وتحقيق ما يخدم الوطن ومستقبل ابنائه.

وأبدى المجلس بعد اجتماعه الشهري برئاسة شيخ العقل الشيخ الدكتور سامي ابي المنى في دار الطائفة في بيروت، قلقه "العميق إزاء استمرار الأزمة الدستورية الناتجة وسيطرة الفراغ المستشري الذي يضع الدولة بأكملها رهينة انتظار مجريات المنطقة، فيما لبنان المحكوم بالفراغ الرئاسي وشلل المؤسسات وتفكك السلطة ينشد الحل السريع الذي يقي الوطن شرّ المزيد من الانهيارات والدفع نحو المجهول".‎

ولاحظ المجلس "مؤشرات التصعيد الاسرائيلي على الحدود الجنوبية ودلالاتها الخطرة، مع اتساع الاعمال الحربية التي تنذر باحتمال تفلت المواجهات الميدانية في أي وقت"، داعيا الجهات الدولية والاقليمية لممارسة الضغوط الفعلية على العدو الصهيوني غير الآبه بقرارات الأمم المتحدة والمتمادي في ارتكاب المجازر في فلسطين وفي انتهاك القرارات الدولية لا سيما 1701 مما يدفع باتجاه الحرب المدمرة إذا لم يضع المجتمع الدولي حداً له".

وجدد الدعوة الى "التمسك بوثيقة اتفاق الطائف الوطني المنصوص عليها في الدستور لأجل حماية لبنان وتأكيد عروبته وتنظيم العلاقات بين مكوناته وصون وحدته الوطنية".

كما دعا الى "التفاهم على آلياتٍ عملية لضمان تنفيذ بنوده كاملة"، منبها "في الوقت نفسه الى خطورة تسلل طروحات تقسيمية واهداف تغييرية للنظام السياسي للنيل من الوثيقة التي كلّفت اللبنانيين الكثير من التضحيات".

وتوقف المجلس المذهبي، عند "بعض المداخلات والنقاشات الحاصلة على مواقع التواصل الاجتماعي والمساحات الحوارية الخارجة عن منطق التوحيد والمعروف، بما تتضمنه من طروحات هدّامة وادعاءات وافتراءات تنال من هوية الموحدين الدروز وانتمائهم الإسلامي والعربي، وهم المسلمون دينا، والموحدون مذهبا ومسلكا، المتأثرون بالفلسفة والتصوّف والعرفان وحقائق الأديان جميعها، والداخلون إلى عمق حقيقة الإسلام الذي هو الدين عند الله، إذ إنهم أهل التوحيد والإحسان المتمسكون بحقيقة الإسلام والإيمان".

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