وقفتان لأهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت وتحريك ملف التحقيقات من أبرز المطالب

نفذت جمعية أهالي ضحايا إنفجارمرفأ بيروت وقفتها الشهرية أمام تمثال المغترب في مرفأ بيروت.



وطالبت الجمعية من القضاء متابعة ملف التحقيقات من اجل معرفة الحقيقة ومحاسبة المجرمين.



وأمام بوابة الشهداء رقم ٣ للمرفأ، نفذ تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري الانفجار وقفته الشهرية، مؤكدا أن ذكرى الانفجار تحل بعد اربع سنوات من المماطلة والتسويف والتسييس والتمييع بهدف التضييع وتيئيس اهالي الشهداء واصحاب الحقوق.