حفل توزيع جوائز الدورة الـ19 من "جائزة سمير قصير" لحرية الصحافة

جرى حفل توزيع جوائز الدورة الـ19 من "جائزة سمير قصير" لحرية الصحافة، في حدائق قصر سرسق الذي تستضيفه بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان و"مؤسسة سمير قصير"، ونقلت وقائعه مباشرة على شاشة الـLBCI.



وتوزعت الجوائز على فئات عدة هي: فئة مقال الرأي والتحقيق الاستقصائي وفئة التقرير الإخباري السمعي البصري.