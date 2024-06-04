بعد أخبار عن تحذيرات من ان اسرائيل قد تشن هجوما على لبنان... ميقاتي يوضح

أعلن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنi يتم التداول باخبار وتسريبات عن تحذيرات تلقاها دولة الرئيس نجيب ميقاتي من ان العدو الاسرائيلي قد يشن هجوما واسع النطاق على لبنان.



ولفت المكتب الى أن ميقاتي يوكد الا صحة لهذه التسريبات والاخبار وأنها تندرج في اطار الضغوط التي تمارس على لبنان.



وقال المكتب: "يهم دولته أن يؤكد أنه يجري مروحة واسعة من الاتصالات الديبلوماسية في سبيل وقف العدوان الاسرائيلي المستمر على جنوب لبنان، فاقتضى التوضيح".