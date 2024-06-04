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ميقاتي: ما قاله الرئيس السنيورة بشأن ملف التفاوض مجاف للحقيقة

أخبار لبنان
2024-06-04 | 15:43
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ميقاتي: ما قاله الرئيس السنيورة بشأن ملف التفاوض مجاف للحقيقة
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ميقاتي: ما قاله الرئيس السنيورة بشأن ملف التفاوض مجاف للحقيقة

أعلن المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، أن رئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة أدلى بتصريح تلفزيوني مساء اليوم قال فيه: "ان دولة رئيس الحكومة سلّم ملف التفاوض باسم البلاد إلى الرئيس نبيه بري وهذا أمر مخالف للدستور".

وأوضح المكتب في بيان، أنه "يهم دولة الرئيس أن يؤكد ان ما قاله دولة الرئيس السنيورة مجاف للحقيقة، والصحيح أن هناك تشاورا وتنسيقا مستمرين بين دولة الرئيس وجميع المعنيين". 

واضاف: "ان التنسيق والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ولا سيما مع دولة الرئيس بري امر مطلوب وواجب دستوريا ووطنيا، ولا سيما في هذه الظروف الاستثنائية والخطيرة التي يمر بها الوطن".

وتابع المكتب: "السؤال البديهي الموجَه الى دولة الرئيس السنيورة بالذات ألم تنسق مع دولة الرئيس بري في الفترة التي توليت فيها رئاسة الحكومة، ولا سيما في فترة حرب تموز 2006؟".

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