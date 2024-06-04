اليكم آخر التفاصيل عن إجتماع الكابينت الحربي في اسرائيل بشأن لبنان

أكدت مراسلة الـLBCI آمال شحادة، أن الكابينت الحربي في اسرائيل لم يتخذ قرارا بعد بشأن لبنان، لكن الجيش والاجهزة الامنية تنتظر تعليمات من المستوى السياسي لشن عملية برية ضد حزب الله في الجنوب والانتقال من الدفاع الى الهجوم.



ولفتت شحادة في اتصال هاتفي، الى أن الجيش الاسرائيلي في المقابل لديه محاذير مفادها أن الحرب مع لبنان ليست مسألة سهلة.