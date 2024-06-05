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ميقاتي تابع إطلاق النار على السفارة الأميركية وتبلغ من المعنيين إستتباب الوضع ومباشرة التحقيقات
أخبار لبنان
2024-06-05 | 03:29
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ميقاتي تابع إطلاق النار على السفارة الأميركية وتبلغ من المعنيين إستتباب الوضع ومباشرة التحقيقات
تابع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي موضوع اطلاق النار على السفارة الاميركية في عوكر،خلال اجتماعه مع وزير الدفاع الوطني موريس سليم صباح اليوم. كما اجرى سلسلة اتصالات مع قائد الجيش العماد جوزاف عون وقادة الاجهزة الامنية.
وتبلغ رئيس الحكومة من المعنيين ان الوضع مستتب وان التحقيقات الكثيفة بوشرت لجلاء ملابسات الحادث وتوقيف جميع المتورطين.
كما اجرى رئيس الحكومة اتصالًا بالمعنيين في السفارة للاطمئنان عن الوضع وعن العاملين في السفارة، نظرًا لوجود السفيرة ليزا جونسون خارج لبنان.
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