أبي خليل للـLBCI: للضغط على الأطراف المتصلبة لإيجاد مرشّح للجمهورية توافقيّ

أكّد النائب سيزار أبي خليل أنّ ما حصل، اليوم، في السفارة الأميركية، في بيروت، يظهر خطر وجود اللاجئين السوريين غير الشرعيين في لبنان.



وقال، في برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "كنّا مرحبين بالسعي الذي يقوم به النائب تيمور جنبلاط، لانتخاب رئيس للجمهورية وسنتلاقى معه لاحقًا."



وأضاف: "لن يؤدّي التصلّب إلى انتخاب رئيس للجمهورية."



ودعا إلى الضغط على الأطراف المتصلبة لإيجاد مرشّح توافقيّ، "لأنّ المرشح الاحاديّ ليس الحلّ".



وشدّد على ضرورة عدم صرف أي تطوّر في المِنطقة كنتائج غزة مثلًا في الداخل اللبنانيّ.



ولفت إلى أنّ إنهاء الفراغ الرئاسيّ يبدأ بالكلام والتوافق لن يعطّل الآلية الدستورية.



وأكّد أبي خليل وجود نيات جيدة وتعهدات تحتاج إلى ترجمة في الأفعال.



وأوضح أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري كان ايجابيًا جدًا،فالنقاشات والتشكيك بالحوار ليس بصالح العام.



وقال: "ممكن أن نتساهم في اسم رئيس الجمهرية في حال أعطونا اللامركزية والصندوق الائتمانيّ الذي يُعتبر إصلاح كبير."



وأضاف: "عندما وافقت شريحة كبيرة على المرشّح جهاد أزعور دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة فلا عذر لإقفال مجلس النواب."



واعتبر أنّ نجاح العهد متعلّق بتأمين أوسع التزامات في شأن برنامج إصلاحيّ.