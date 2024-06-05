هاني بحصلي رئيساً لنقابة مستوردي المواد الغذائية لولاية جديدة

أعلنت نقابة مستوردي المواد الغذائية انه اجرت إنتخابا لمجلسها التنفيذي، حيث توزعت المهام بين أعضائها المنتخبين على الشكل الآتي:



-هاني بحصلي رئيساً

- بول الكلاسي نائباً للرئيس

- مازن سنو أميناً للسر

-أنطوان ناكوزي أميناً للصندوق

-والأعضاء غيدا سنو، نجوى الخطيب، ميشيل جبرا، جو عبدالله، كارلو فنشنتي، انور يونس، سامي سلامة وأنطوني مسعود.





وفي المناسبة،أكد بحصلي "إستمرار النقابة بالعمل في إطار من التكافل والتضامن خدمة للقطاع ولكل ما يتعلق بالأمن الغذائي للبنانيين".



كما أكد بحصلي في بيانه " الثوابت التي تعمل عليها النقابة، والتي تتمثّل بالإلتزام بمبادئ المنافسة، الحفاظ على الأمن الغذائي للبنانيين، إمداد السوق اللبنانية بمختلف أنواع السلع والمواد الغذائية التي تستجيب لمختلف الاذواق والإمكانات شرط تمتعها بالمواصفات المعتمدة لبنانياً، العمل على حماية القطاع من عمليات التزوير والتقليد ومكافحة التهريب كون هذه الأمورالثلاثة تشكل خطراً كبيراً على صحة المواطن لعدم خضوعها للمراقبة والفحوص المخبرية لمعاينة مدى سلامتها فضلاً عن إلحاق الأذى الكبير بالمؤسسات المستوردة الشرعية".