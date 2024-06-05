تعاون أكاديميّ بين جامعة الروح القدس وصندوق تعاضد القضاة

وقّعت جامعة الروح القدس – الكسليك، ممثّلة برئيسها الأب طلال هاشم، بروتوكول تعاون أكاديميّ مع صندوق تعاضد القضاة، ممثّلًا برئيسه القاضي علي ابراهيم، بحضور أعضاء من مجلسي الإدارة.



وتضمّن البروتوكول تسهيلات وتقديمات للقضاة ولأولادهم، بهدف تعزيز وتفعيل قدراتهم العلمية والبحثية، وتدعيم كفاءاتهم في هذا المجال، وذلك انطلاقًا من رغبة الجامعة في توظيف طاقاتها لتلبية الحاجات الأكاديمية للقضاة، ولأولادهم خصوصًا، وذلك في مختلف الاختصاصات المعتمدة لديها.





ويأتي ذلك، كتعبير عن رسالتها التربوية – الوطنية الرامية الى إعلاء شأن الوطن وخدمة المواطن، وتحصين وتدعيم عمل السلطة القضائية، كواحدة من أهم ركائز وجود واستمرارية دولة الحق والقانون، واشتراكها في هذه الرؤية مع صندوق تعاضد القضاة، الساعي دومًا إلى توفير شبكة أمان إجتماعي تحيط بعمل القاضي، وتبدّد هواجسه الحياتية المتزايدة، وتسمح له بأداء رسالته السامية في إحقاق الحق وتوزيع العدالة، بإسم الشعب اللبناني. ويأتي ذلك، كتعبير عن رسالتها التربوية – الوطنية الرامية الى إعلاء شأن الوطن وخدمة المواطن، وتحصين وتدعيم عمل السلطة القضائية، كواحدة من أهم ركائز وجود واستمرارية دولة الحق والقانون، واشتراكها في هذه الرؤية مع صندوق تعاضد القضاة، الساعي دومًا إلى توفير شبكة أمان إجتماعي تحيط بعمل القاضي، وتبدّد هواجسه الحياتية المتزايدة، وتسمح له بأداء رسالته السامية في إحقاق الحق وتوزيع العدالة، بإسم الشعب اللبناني.





وهذا ما دأب عليه الصندوق، بتضامن القضاة وإصرارهم الأكيد على أداء رسالتهم ودورهم الطليعي في تدعيم بنيان الدولة، ساعيًا الى تخطّي واحدة من أكبر الأزمات الإقتصادية التي عصفت بالوطن وبمؤسّساته، ومتّكلًا على ثقة المجتمع بقضاته الذين ما تراجعوا يومًا عن تأمين مقتضيات قسمهم. وهذا ما دأب عليه الصندوق، بتضامن القضاة وإصرارهم الأكيد على أداء رسالتهم ودورهم الطليعي في تدعيم بنيان الدولة، ساعيًا الى تخطّي واحدة من أكبر الأزمات الإقتصادية التي عصفت بالوطن وبمؤسّساته، ومتّكلًا على ثقة المجتمع بقضاته الذين ما تراجعوا يومًا عن تأمين مقتضيات قسمهم.