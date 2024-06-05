لقاءات توعية لمضار التدخين في مستشفى أوتيل ديو دو فرانس الجامعي

لمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، استقبلت فرق قسم أمراض الرئة والعناية المركزة الطبية، وقسم التغذية، بالإضافة إلى مركز الإقلاع عن التدخين، زوار المستشفى ليوم من تبادل الأفكار والخبرات.



وأتاح هذا اللقاء الذي أقيم في قاعة خليل متري قصعه فرصة لاستشارة الأخصائيين الصحيين، والتحدث عن طرق الحفاظ على صحة الجهاز التنفسي، واكتشاف بدائل السجائر، بالإضافة إلى الاستفادة من اختبارات وظائف الرئة (EFR) التي قدمت مجانًا للحضور.



وشكل هذا اليوم إطارًا مثاليًا للتوعية، حيث تم تثقيف المدخنين ومرافقتهم في طريقهم نحو الإقلاع عن التدخين.