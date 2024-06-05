الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
38
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Researcher قصّة كبيرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
38
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
حمية خلال لقائه الجالية اللبنانية في موسكو: الحرب على غزة إبادة جماعية وجبهة الإسناد اللبنانية مستمرة
أخبار لبنان
2024-06-05 | 05:36
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
حمية خلال لقائه الجالية اللبنانية في موسكو: الحرب على غزة إبادة جماعية وجبهة الإسناد اللبنانية مستمرة
أكد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حمية خلال لقائه جمعًا من الجالية اللبنانية في روسيا في البيت اللبناني في موسكو، في حضور سفير لبنان لدى روسيا شوقي بو نصار، أن "|ما يحصل من إبادة في غزة، وفي فلسطين المحتلة لم نشهده في الحربين العالميتين الأولى والثانية"، مشيرًا إلى أن "جبهة الإسناد اللبنانية لن تتوقف طالما لم يتوقف العدوان هناك"، مشددًا على أن "لبنان قادر على حماية أي استثمارات ينشدها في مرافقه العامة".
وقال حمية: "ما يحصل على أرض فلسطين يعد جرائم إبادة جماعية لشعب بأكمله تنقل مباشرة على الهواء وبأم العين، وهذا الأمر لم نشهد له مثيلًا في التاريخ"، متسائلًا عن "المواثيق والقوانين الدولية وميثاق الامم المتحدة"، مشددًا على "أن هذا الموضوع مخز جدًا على صعيد القانون الدولي، وبكل ما للكلمة من معنى".
واشار إلى جبهة الإسناد اللبنانية، معتبرًا أنه "من غير المعقول ان نرى نحن في لبنان تلك الابادة لشعب بأكمله ونجلس مكتوفي الايدي، فهذا الأمر غير جائز"، مشددًا في هذا السياق على أن "هذه الجبهة لن تتوقف الا حين يوقف العدو الاسرائيلي حربه على غزة، وهذا الموضوع لا نقاش فيه، وخصوصًا أننا كشعب اللبناني أكثر من يعلم جيدًا العنصرية والجرائم والابادة التي ارتكبها العدو الاسرائيلي منذ الاربعينات على لبنان، فنحن نعلم جيدًا المدرسة التي ينتمي اليها العدو"، مؤكدًا أن "مساندة اهلنا في غزة هو واجب علينا" .
وعن تهديدات العدو الأخيرة للبنان، قال حمية: "يقولون انهم سيوسعون نطاق الحرب على لبنان"، لافتًا إلى أن "لبنان في السابق ليس كما هو لبنان اليوم، فاذا ارادوا التوسيع في الضربة نحن نوسع، واذا أرادوا ان يدخلوا في العمق نحن ايضاً ندخل في العمق"، مذكرًا بأن "العدو الاسرائيلي يخرق يوميًا الأجواء اللبنانية وفوق مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، بما يقرب وبمعدل وسطي حوالى ألف خرق جوي في العام الواحد"، متسائلًا عن "احترام القرار ١٧٠١".
وتناول حمية ما يثار حول ما يسمى بترسيم الحدود البرية، فقال: "هذا الأمر غير موجود، كون حدودنا البرية مرسمة منذ العام ١٩٢٣، وليس هناك من ترسيم جديد، لكن ضمن هذه الحدود هناك بعض المناطق ما زالت محتلة، وعليه يجب تحديد النقاط بما يتطابق مع ترسيم سنة ١٩٢٣".
وحول موضوع الاستثمار في لبنان، قال حمية: "لبنان ليس بدولة ضعيفة، وتفعيل العمل الاقتصادي مع دول الشرق والغرب ممكن، وخير مثال النفط والغاز. فنحن نستطيع ان نحمي اقتصادنا والدليل اننا حمينا موضوع التنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم ٩"، لافتًا الى أن "موقع لبنان الجغرافي يؤهله لأن يكون ممرًا وعبورًا لكل الاقتصاد العالمي بين الشرق والغرب، وبأقل تكلفة واقصر مسافة".
ورأى ان "تفعيل المرافق العامة كان وما زال هو الكفيل بنهضة هذا البلد، ووجودنا اليوم في موسكو يندرج في إطار التعاون مع الشرق"، لافتًا إلى أنه "سيعقد لقاءات مع وزير النقل الروسي ورئيس مؤسسة سكك الحديد الروسي ومع عدد من الوزراء من مختلف الدول في سانت بيترسبرغ، لطرح استثمارات بسكك الحديد والنقل والبحر والجو".
وقال: "نريد ان نستقطب استثمارات ضمن مصالح مشتركة وتحت سقف القانون اللبناني وسيادتنا على مرافقنا العامة، والتي هي ليست للبيع، لا بل للتشغيل من قبل القطاع الخاص، وذلك عبر الاستثمارات من الشرق او من الغرب على حد سواء".
أخبار لبنان
لقائه
الجالية
اللبنانية
موسكو:
الحرب
إبادة
جماعية
وجبهة
الإسناد
اللبنانية
مستمرة
التالي
كرامي أعلن اقتراح قانون "التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة في الضمان"
لقاءات توعية لمضار التدخين في مستشفى أوتيل ديو دو فرانس الجامعي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-05-31
مستشفى في نيويورك يفصل ممرضة مسلمة بعدما وصفت الحرب في غزة بأنها "إبادة جماعية"
أخبار دولية
2024-05-31
مستشفى في نيويورك يفصل ممرضة مسلمة بعدما وصفت الحرب في غزة بأنها "إبادة جماعية"
0
أخبار لبنان
2024-05-30
حمية يعلن عن تحديد تعرفة النقل لمختلف وسائل النقل على كافة الأراضي اللبنانية
أخبار لبنان
2024-05-30
حمية يعلن عن تحديد تعرفة النقل لمختلف وسائل النقل على كافة الأراضي اللبنانية
0
أخبار لبنان
2024-05-21
جنبلاط من السفارة اللبنانية في قطر: الحرب في بدايتها وستستمر... ولا بد من توافق على الرئاسة بالحوار والتسوية
أخبار لبنان
2024-05-21
جنبلاط من السفارة اللبنانية في قطر: الحرب في بدايتها وستستمر... ولا بد من توافق على الرئاسة بالحوار والتسوية
0
آخر الأخبار
2024-05-15
وليد البعريني خلال الجلسة النيابية: نؤيد التوصيات التي اقترحت بالامس بما خص ملف النزوح السوري ونتمنى التعاون من الدولة اللبنانية بما خص وجود أشخاص من عكار في قبرص تتم محاكمتهم هناك
آخر الأخبار
2024-05-15
وليد البعريني خلال الجلسة النيابية: نؤيد التوصيات التي اقترحت بالامس بما خص ملف النزوح السوري ونتمنى التعاون من الدولة اللبنانية بما خص وجود أشخاص من عكار في قبرص تتم محاكمتهم هناك
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:00
شهادة تسجيل عائلة قيس الفراج في مفوضية اللاجئين
أخبار لبنان
09:00
شهادة تسجيل عائلة قيس الفراج في مفوضية اللاجئين
0
أخبار لبنان
08:25
جديد تفاصيل إطلاق النار على السفارة الأميركية في بيروت
أخبار لبنان
08:25
جديد تفاصيل إطلاق النار على السفارة الأميركية في بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
08:24
بين "الإعتدال" و"تجدد"... اللقاء الديمقراطي يحرك ركود ملف الرئاسة
تقارير نشرة الاخبار
08:24
بين "الإعتدال" و"تجدد"... اللقاء الديمقراطي يحرك ركود ملف الرئاسة
0
أمن وقضاء
07:44
توقيف الشيخ مالك جحة للاشتباه بتورطه بحادثة إطلاق النار على السفارة الاميركية...اليكم كامل التفاصيل
أمن وقضاء
07:44
توقيف الشيخ مالك جحة للاشتباه بتورطه بحادثة إطلاق النار على السفارة الاميركية...اليكم كامل التفاصيل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-05-06
الرئاسة الفلسطينية تحث الولايات المتحدة على منع إسرائيل من إرتكاب "مجزرة" في رفح
آخر الأخبار
2024-05-06
الرئاسة الفلسطينية تحث الولايات المتحدة على منع إسرائيل من إرتكاب "مجزرة" في رفح
0
فنّ
14:45
"قداس الحلم"... ميريل ستريب تشارك في عمل موسيقي على إذاعة فرنسا العامة
فنّ
14:45
"قداس الحلم"... ميريل ستريب تشارك في عمل موسيقي على إذاعة فرنسا العامة
0
فنّ
2024-06-04
اتّهمها بالتعامل مع إسرائيلي... نادين نسيب نجيم تلجأ إلى القضاء
فنّ
2024-06-04
اتّهمها بالتعامل مع إسرائيلي... نادين نسيب نجيم تلجأ إلى القضاء
0
أخبار لبنان
06:11
بيرم: ندعو المنظمات الدولية لتقديم المساعدات للنازحين السوريين في بلدهم وليس تشجيعهم على البقاء في لبنان
أخبار لبنان
06:11
بيرم: ندعو المنظمات الدولية لتقديم المساعدات للنازحين السوريين في بلدهم وليس تشجيعهم على البقاء في لبنان
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:25
جديد تفاصيل إطلاق النار على السفارة الأميركية في بيروت
أخبار لبنان
08:25
جديد تفاصيل إطلاق النار على السفارة الأميركية في بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
08:24
بين "الإعتدال" و"تجدد"... اللقاء الديمقراطي يحرك ركود ملف الرئاسة
تقارير نشرة الاخبار
08:24
بين "الإعتدال" و"تجدد"... اللقاء الديمقراطي يحرك ركود ملف الرئاسة
0
أخبار لبنان
06:28
"صندوق غسان أبو ستة للاطفال" يعقد مؤتمرًا صحافيًا في إطار إنطلاق مهمة نقل الأطفال مصابي حرب غزة
أخبار لبنان
06:28
"صندوق غسان أبو ستة للاطفال" يعقد مؤتمرًا صحافيًا في إطار إنطلاق مهمة نقل الأطفال مصابي حرب غزة
0
أخبار لبنان
06:11
بيرم: ندعو المنظمات الدولية لتقديم المساعدات للنازحين السوريين في بلدهم وليس تشجيعهم على البقاء في لبنان
أخبار لبنان
06:11
بيرم: ندعو المنظمات الدولية لتقديم المساعدات للنازحين السوريين في بلدهم وليس تشجيعهم على البقاء في لبنان
0
أخبار لبنان
05:39
كرامي أعلن اقتراح قانون "التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة في الضمان"
أخبار لبنان
05:39
كرامي أعلن اقتراح قانون "التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة في الضمان"
0
أمن وقضاء
02:42
إطلاق نار على السفارة الاميركية في لبنان (فيديو)
أمن وقضاء
02:42
إطلاق نار على السفارة الاميركية في لبنان (فيديو)
0
أخبار لبنان
16:50
اليكم آخر التفاصيل عن إجتماع الكابينت الحربي في اسرائيل بشأن لبنان
أخبار لبنان
16:50
اليكم آخر التفاصيل عن إجتماع الكابينت الحربي في اسرائيل بشأن لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
رئيس الحكومة الهندية إلى ولاية ثالثة رغم خسارة حزبه للعديد من المقاعد
تقارير نشرة الاخبار
14:06
رئيس الحكومة الهندية إلى ولاية ثالثة رغم خسارة حزبه للعديد من المقاعد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الشمال الإسرائيلي يدخل مرحلة تصعيدية
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الشمال الإسرائيلي يدخل مرحلة تصعيدية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
02:35
جرح أحد حراس السفارة الاميركية ومقتل أحد مطلقي النار وتوقيف آخر أُصيب بجروح فيما البحث جار عن مسلح ثالث
خبر عاجل
02:35
جرح أحد حراس السفارة الاميركية ومقتل أحد مطلقي النار وتوقيف آخر أُصيب بجروح فيما البحث جار عن مسلح ثالث
2
امن وقضاء
02:25
بيان للجيش اللبناني بشأن إطلاق النار على السفارة الاميركية
امن وقضاء
02:25
بيان للجيش اللبناني بشأن إطلاق النار على السفارة الاميركية
3
أمن وقضاء
02:42
إطلاق نار على السفارة الاميركية في لبنان (فيديو)
أمن وقضاء
02:42
إطلاق نار على السفارة الاميركية في لبنان (فيديو)
4
خبر عاجل
01:54
سماع إطلاق نار استمر لنصف ساعة تقريبا في محيط السفارة الاميركية في عوكر
خبر عاجل
01:54
سماع إطلاق نار استمر لنصف ساعة تقريبا في محيط السفارة الاميركية في عوكر
5
أمن وقضاء
07:44
توقيف الشيخ مالك جحة للاشتباه بتورطه بحادثة إطلاق النار على السفارة الاميركية...اليكم كامل التفاصيل
أمن وقضاء
07:44
توقيف الشيخ مالك جحة للاشتباه بتورطه بحادثة إطلاق النار على السفارة الاميركية...اليكم كامل التفاصيل
6
آخر الأخبار
02:31
معلومات للـLBCI: مطلق النار مصاب وكذلك أحد حراس السفارة والجيش ضرب طوقًا أمنيًا في محيط السفارة ويمشط المنطقة بحثًا عن مشتبه بهم آخرين بعملية إطلاق النار
آخر الأخبار
02:31
معلومات للـLBCI: مطلق النار مصاب وكذلك أحد حراس السفارة والجيش ضرب طوقًا أمنيًا في محيط السفارة ويمشط المنطقة بحثًا عن مشتبه بهم آخرين بعملية إطلاق النار
7
منوعات
11:06
شابة تكتشف سرا "مقرفًا"... هذا ما يجمع والدها بشقيقتها!
منوعات
11:06
شابة تكتشف سرا "مقرفًا"... هذا ما يجمع والدها بشقيقتها!
8
فنّ
04:21
"هل نقول إسم العريس؟".. مصطفى الآغا: دانييلا رحمة ستتزوّج بعد قليل (فيديو)
فنّ
04:21
"هل نقول إسم العريس؟".. مصطفى الآغا: دانييلا رحمة ستتزوّج بعد قليل (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More