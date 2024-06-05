"صندوق غسان أبو ستة للاطفال" يعقد مؤتمرًا صحافيًا في إطار إنطلاق مهمة نقل الأطفال مصابي حرب غزة

يعقد "صندوق غسان أبو ستة للاطفال" مؤتمرًا صحافيًّا، في "ملتقى السفير"، مبنى "السفير"، في إطار انطلاق مهمته المتمثلة بنقل الأطفال مصابي حرب الإحتلال على غزة وتوفير العلاج الشامل لهم في لبنان.