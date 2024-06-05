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الرياضة الروحية السنوية لسينودس الكنيسة المارونية في بكركي

أخبار لبنان
2024-06-05 | 06:32
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الرياضة الروحية السنوية لسينودس الكنيسة المارونية في بكركي
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الرياضة الروحية السنوية لسينودس الكنيسة المارونية في بكركي

بدأت في الصرح البطريركي في بكركي، الرياضة الروحية السنوية لسينودس الكنيسة المارونية برئاسة البطريرك المارونيّ الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ومشاركة مطارنة الطائفة في لبنان وبلدان الانتشار.

وأكّد البطريرك أنهّ الرياضة الروحية تشكل عودة الى الذات.

واعتبر أنّ هناك حاجة إلى الصمت للعودة الى الرب.

وتبدأ اعمال السينودس الإثنين المقبل وتستمر لغاية السبت 15 حزيران  حيث تختتم ببيان. 
 

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