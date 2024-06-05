ياسين في يوم البيئة العالمي: إعتمدنا الأسبوع الأول من حزيران للوقاية والحد من حرائق الغابات

أوضح وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين أنه "بمناسبة يوم البيئة العالمي، اعلنت وزارة البيئة منذ عامين اعتماد الاسبوع الاول من شهر حزيران كل عام كأسبوع وطني للوقاية والحد من حرائق الغابات كجزء من خطة الطوارىء الوطنية لمكافحة حرائق الغابات بالتعاون مع الجيش والدفاع المدني ووزارة الزراعة والمجلس الوطني للبحوث العلمية ووحدة ادارة الكوارث والازمات، وبمشاركة البلديات والمنظمات الدولية الشريكة والجامعات والجمعيات البيئية ولجان المحميات والصليب الأحمر وفرق المستجيب الاول المنتشرين في كل المناطق".



وأعلن ياسين أننا "نجحنا خلال الموسمين الماضيين بتخفيض نسبة المساحات المحترقة بشكل كبير بحوالي 91% في موسم 2022 و82 % في موسم 2023، ولكن تعرضت احراج الجنوب منذ الخريف الماضي لحرق اجرامي متعمد من قبل جيش الاحتلال مما سبّب كارثة بيئية وزراعية رفعنا عدة شكاوي حولها لمجلس الامن كونها تخالف القانون الدولي الإنساني".



وأكد وزير البيئة أننا "سنستمر هذا العام برفع الوعي حول الوقاية من حرائق الغابات بالتعاون الوثيق مع كل الشركاء خاصة مع فرق المستجيب الاول ومجموعات الرصد المحلية حيث تعمل الوزارة على دعمها وتعزيز جهوزيتها عبر هبة حصلت عليها الوزارة من مرفق البيئة العالمي بالتعاون مع البنك الدولي، لتشكل هذه الفرق والمجموعات خط الدفاع الاول في رفع الوعي والرصد المبكر للحرائق والتدخل السريع، ومجموعات دعم للدفاع المدني والجيش في إطفاء الحرائق".



