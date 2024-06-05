للمستفيدين من برنامج أمان... رسائل نصيّة ستصلكم أم إتصالات وزيارات لاستطلاع الرأي

اعلن المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور الحجار، انه "بهدف ضمان الشفافية وتطوير آلية تنفيذ برنامج أمان، تعاقدت الحكومة اللبنانية مع شركة مستقلة (شركة BDO LLP) لتقوم بالتدقيق التقني. وعليه، ستقوم الشركة بالتواصل مع عيّنة عشوائية من المستفيدين من البرنامج لإستطلاع رأيهم عبر رسائل نصيّة، إتصالات هاتفية وزيارات منزليّة. وستبدأ هذه العملية بتاريخ اليوم 5 حزيران 2024 على أن تستمر لغاية 31 تموز 2024".