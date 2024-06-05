سلسلة لقاءات لميقاتي...

أجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إتصالًا بولي عهد الكويت الجديد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح وهنأه على تسلمه منصبه. وتم خلال الاتصال البحث في العلاقات الوطيدة بين لبنان والكويت. كما شكر رئيس الحكومة، الكويت على دعمها المستمر للبنان على الصعد كافة.



وكان رئيس الحكومة إستقبل سفير قطر في لبنان سعود بن عبد الرحمن بن فيصل آل ثاني قبل ظهر اليوم في السرايا، وعرض معه مستجدات الاوضاع في لبنان اضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.



واجتمع رئيس الحكومة مع نائب مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" مارينا والتر في حضور الممثلة المقيمة للمكتب في بيروت بليرتا اليكو، ومستشار رئيس الحكومة زياد ميقاتي، وتم البحث في مشاريع ونشاطات البرنامج في لبنان.



كذلك، إستقبل رئيس الحكومة كلًا من النائبين محمد يحيى ووليد البعريني وعرض معهما الاوضاع الانمائية والحياتية التي تخص منطقة عكار.



واستقبل رئيس الحكومة رئيس مجلس ادارة "شركة طيران الشرق الاوسط" محمد الحوت وعرض معه اوضاع الشركة.



واستقبل رئيس الحكومة وفدًا من "لجنة المتابعة عن بلديات المنطقة الحدودية في الجنوب" ضم: بلديات رميش، علما الشعب، جديدة مرجعيون، راشيا الفخار، دبل والقليعة.



وبعد اللقاء، تحدث باسم الوفد رئيس بلدية رميش ميلاد العلم، فقال: "شكرنا دولة الرئيس على استقبالنا كلجنة متابعة لكل القرى المسيحية في المنطقة الحدودية، واطلعناه على معاناة السكان في الجنوب وعلى وضع القرى المنكوبة، وابلغناه أن الجنوب اليوم بات موجوعًا وهو يحترق يوميًا، خاصةً بعد العدوان اليومي والقصف بقذائف الفوسفور الحارقة الذي يطال كل المشاعات في الجنوب، فالأراضي والمواسم الزراعية تحترق".



وأشار إلى أننا "أطلعنا ميقاتي على المشروع الذي هو قيد التحضير والمتعلق باعفاء جميع أهالي الجنوب من رسوم الكهرباء والمياه ومن كافة الرسوم المتوجبة عليهم لعامي 2023 و2024، كذلك ناقشنا معه موضوع المساعدات للمدارس والمساعدات الغذائية، والمساعدات لجميع المزارعين بعد ان اتلفت محاصيلهم من جراء الحرب على لبنان".