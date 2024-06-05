شهادة تسجيل عائلة قيس الفراج في مفوضية اللاجئين

حصلت الـ LBCI على شهادة تسجيل عائلة قيس الفراج في مفوضية اللاجئين، التي تظهر والده وشقيقه قتاده الذي تم توقيفه.



أما شهادة تسجيل قيس الفراج في المفوضية فهي منفردة.